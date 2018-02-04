İstanbul’da dün geceden bu yana etkili olan kuvvetli fırtına, Sarıyer’de bir gecekondunun çatısını uçurdu. Ev sahibi ise belediye yetkililerini defalarca aradıklarını ama kimsenin gelmediğini söyleyerek isyan etti. İşte detaylar…

Dün akşamdan itibaren İstanbul’da etkili olan kuvvetli fırtına, Sarıyer’de de etkisini gösterdi ve bir gecekondunun çatısını uçurdu. Çatısı uçan ev sahibi ise dün akşamdan beri belediye yetkililerini aradıklarını ama kimsenin gelmediğini söyleyerek isyan etti.

İstanbul’da dün akşamdan itibaren kuvvetli fırtına etkisini oldukça gösterdi. Kuvvetli fırtına sebebiyle de Sarıyer’de Ferahevler Avşar Sokak’ta ki bir gecekondunun çatısı uçtu ve uçan çatı yan binanın çatısının üzerine düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul’da fırtınanın yanı sıra sağanak yağmurun da etkili olacağını açıklamasından dolayı ev sahibi gecekondunun çatısını branda gererek kapatmaya çalıştı.

EV SAHİBİ BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Kuvvetli fırtınanın etkili olmasından dolayı Sarıyer’de bir gecekondunun çatısı uçması vatandaşları da isyan ettirdi. Gecekondunun sahibi olan Yücel Ergül, dün akşamdan bu yana fırtınanın etkili olduğunu ve bu yüzden de belediye yetkililerini defalarca aradıklarını söyledi. Ancak aramalarına rağmen hiçbir belediye yetkilisinin mahalleye gelmediğini ve en sonunda da çatılarının uçtuğunu söyledi. Mahalledeki vatandaşların da mağdur olduğunu söyleyen ve belediye yetkililerine tepki gösteren Ergül, bu sene ilk kez çatılarının uçtuğunu söyledi ve yetkililerin seslerini duymasını istedi.