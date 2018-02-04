İngiltere’de yaşanan olay herkesin kanını dondurdu. 20 yaşında olan bir genç kızı tam 17 ay boyunca eve kapatarak cinsel ilişki kölesi yapan psikopat çift yakalandı.

Olay, İngiltere’nin Leicester şehrinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 20 yaşında olduğu öğrenilen genç kadın bir çift tarafından tam 17 ay boyunca evde kapalı tutularak cinsel ilişki kölesi yapıldı.

17 AY BOYUNCA HAYATI ZEHİR ETTİLER

27 yaşındaki Kevin Warren ve sevgilisi 35 yaşındaki Donna Morris, 20 yaşındaki genç bir kadını 17 ay boyunca eve kapatarak hayatı zehir etti. Sonunda yakalanan psikopat çiftin genç kadına hem fiziksel hem de duygusal istismar uyguladıkları öğrenildi.

22 YIL HAPİS CEZASI

Yakalanan psikopat çift polis tarafından gözatlına alınırken evde bulunan ve 17 ay boyunca hayatı kabusa dönen genç kadının durumunun bir hayvandan daha kötü olduğu belirtildi. Genç kadına tecavüz ve daha birçok istismar uygulayan psikopat çift hakkında 22 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

‘NE KADAR ALÇALTICI’

17 ay boyunca bir çift tarafından evde esir tutulan ve cinsel istismar başta olmak üzere çok sayıda kötülüğe maruz kalan 20 yaşındaki ismi verilmeyen genç kadının yaptığı açıklamalarda, yaşadığı durumun nasıl başına geldiğine hala inanamadığını ve durumun ne kadar alçaltıcı ve travmatik olduğunu söylediği öğrenildi.