Suriye’nin Afrin kentinde işgali devam eden PKK ve PYD’li teröristlerin sinsi planı ortaya çıktı. Teröristler Afrin Kent Merkezinde hendek kazarak sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlıyor.

Afrin’de PKK ve PYD’li teröristlerin işgalleri devam ederken TSK ve ÖSO birliklerinin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu da hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen Zeytin Dalı kapsamında tek tek öldürülen teröristlerin sinsi planları ortaya çıktı. Afrin Kent Merkezinde hendek kazarak sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristlerin hain planları su yüzüne çıktı.

SİVİLLERİ KENDİLERİNE KALKAN OLARAK KULLANACAKLAR

Alınan bilgilere göre, Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında TSK ve ÖSO birliklerinin darbeleriyle büyük bir yıkıma uğrayan PKK ve PYD’li teröristler köşeye sıkıştıkça sinsi planlarını gün yüzüne çıkartmaya başladı. Teröristlerin ortaya çıkan yeni planlarında, sivillerin en yoğun yaşadığı Afrin Kent Merkezinde sözde savunma amaçlı hendek açarak sivilleri kalkan olarak kullanmak istiyor.

DUVAR ÖRMEYE BAŞLADILAR

Alınan bir diğer bilgilere göre, terör örgütlerinin Afrin Kent Merkezinin dış mahalleleri ve girişlerinde hendekler kazmaya başladığı ve duvarlar örerek sivilleri kalkan olarak kullanmak için hazırlıklar yaptıkları öğrenildi. Sivilleri kentte esir tutan ve kentten ayrılmalarına izin vermeyen teröristler yaşanabilecek olası bir çatışmada tüm sivilleri kendilerine kalkan olarak kullanmayı hedefliyor. Kendilerini halkın arasına gizlemeye çalışan teröristler Zeytin Dalı operasyonuna propaganda olarak da sivil ölümler hazırladıkları öğrenildi.