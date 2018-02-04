﻿ Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Teslim Olan YPG'li Terörist Hakkında Dikkat Çeken Detayı Paylaştı: Sivil Giyindiler Çünkü…

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Teslim Olan YPG'li Terörist Hakkında Dikkat Çeken Detayı Paylaştı: Sivil Giyindiler Çünkü…

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin’den gelen son görüntüleri yorumladı. YPG'li teröristin sivil olarak teslim olmasına dikkat çeken Ağar, teröristlerin bu yöntemi kullanarak, "TSK sivilleri vuruyor" algısını yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Anasayfa GÜNCEL Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Teslim Olan YPG'li Terörist Hakkında Dikkat Çeken Detayı Paylaştı: Sivil Giyindiler Çünkü…
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Teslim Olan YPG'li Terörist Hakkında Dikkat Çeken Detayı Paylaştı: Sivil Giyindiler Çünkü…
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Teslim Olan YPG'li Terörist Hakkında Dikkat Çeken Detayı Paylaştı: Sivil Giyindiler Çünkü… Tarih: 2018-02-04 Saat: 23:19:46
Güncelleme : 2018-02-04 23:19:46

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin’den gelen son görüntüleri yorumladı. YPG'li teröristin sivil olarak teslim olmasına dikkat çeken Ağar, teröristlerin bu yöntemi kullanarak, "TSK sivilleri vuruyor" algısını yaratmaya çalıştıklarını söyledi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği ' Zeytin Dalı' harekatında teslim olan YPG’li terörist hakkında çok önemli bir detayı Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar anlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden, Afrin’de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşan Ağar, görüntüdeki detaya dikkat çekti ve teröristlerin bir yalanını daha ortaya çıkardı. 

SİVİL GİYİNİP ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağar, "Afrin kırsalında teslim olan bir YPG/PKK'lı" diyerek paylaştığı fotoğraf hakkında çok önemli detaylar paylaştı. Ağar, bu fotoğrafların iki nedenle anlam taşıdığını belirterek, birincisinin teslim olmaların başlamış olması olduğunu, ikincisinin ise teslim olan teröristin sivil giyinmiş olması olduğunu söyledi. 

"TSK SİVİLLERİ VURUYOR" YALANI
Açıklamasının devamında Ağar, YPG/PKK’lı teröristlerin sivil giyindiklerini, öldürülen teröristler üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri sivilleri vuruyor algısı yapılmaya çalışıldığını söyledi. Terör örgütü daha önce de birçok yalan fotoğraf paylaşmış, başka ülkelerde yaşanan olayları sanki Afrin’de yaşanıyor gibi göstermeye çalışmıştı. Ancak o yalanlar da şimdi olduğu gibi çok kısa sürede ortaya çıkmıştı. 

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