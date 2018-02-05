Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir Türk tankının teröristler tarafından vurulduğu öğrenildi.

Alınan son dakika bilgisinde, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bir Türk tankının Darmık Dağı bölgesinde PKK ve PYD’li teröristler tarafından vurulduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde hava harekatıyla başlatılan Zeytin Dalı operasyonu daha sonra kara harekatıyla devam etmişti. Operasyonun başlamasından itibaren tüm kararlılıkla Afrin bölgesinde teröristlerin temizlenme çalışmaları devam ederken alınan son dakika bilgisinde Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir Türk tankının teröristler tarafından vurulduğu bilgisine ulaşıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Afrin saldırısından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen açıklamada, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesi 'nde 5 Şubat 2018 tarihinde PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'lı teröristler tarafından Türk tankına gerçekleştirilen saldırıda Türk tankının hafif hasar aldığı ve can kaybının yaşanmadığı duyuruldu.

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