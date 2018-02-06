Bolu’da 12 yaşındaki küçük kız, “ağabey” dediği komşusu tarafından apartman boşluğunda cinsel tacize uğradı. Yaşadığı korku dolu anları ise annesine anlattı ve ardından da tacizci komşu hakkında şikayetçi oldular. İşte detaylar…

Bolu’da akıl almaz olay! Bolu’da 2017 yılının Eylül ayı içerisinde son derece vahim bir olay yaşanmıştı. 12 yaşında olan S.P isimli küçük kız, her zaman “ağabey” dediği 21 yaşındaki Erkan K. ile apartmanda karşılaştı ve Erkan K. ise küçük kızı apartman boşluğunda sıkıştırarak ona cinsel tacizde bulundu. O anları ise annesine söylememesi için de tehditler savurdu.

KORKU DOLU ANLARI ANNESİNE ANLATTI

Erkan K.’nın kendisine apartman boşluğunda cinsel tacizde bulunmasının yanı sıra olayı kimseye söylememesi için tehdit mesajları attığı S.P, evde durgun ve üzgün bir şekilde dururken annesi ona neyi olduğunu sorduğunda her şeyi anlattı ve mesajları gösterdi. Daha sonra ise küçük kızın annesi karakola gidip şikayetçi oldu ve kızına atılan mesajları da delil olarak gösterdi. Şikayetin ardından kısa sürede gözaltına alınan Erkan K. ise sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine yollandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen mahkemenin ilk duruşması ise iki taraf da dinlenerek yapıldı. Erkan K. kendisi adına ortaya atılan iddiaları kabul etmezken, S.P ise apartman boşluğunda Erkan K.’nın kendisini öpüp, elle taciz ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti ise duruşmayı başka bir tarihe erteledi ve sanığın tutukluluk haline devam edilmesine karar verdi.