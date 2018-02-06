Dünyanın her yerinden iğrenç haberler gelmeye devam ediyor. Rus aktris Oksana Aplekaeva'nın öldükten sonra kaldırıldığı morgda tecavüze uğradığı haberi ülkede şok etkisi yarattı.

Rusya’da bir döneme damga vuran isimlerden olan reality şov yıldızı Oksana Aplekaeva, 2008 yılında bir yol kenarında ölü bulunmuştu. Bir kamyon şoförü tarafından cesedi bulunan oyuncunun katili, yıllar geçmesine rağmen bulunamadı, ancak ortaya çıkan başka bir detay şok etkisi yarattı.

MORGDA TECAVÜZE UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın üst düzey reality şovu Dom 2'de oynayan Oksana hakkında yeni ortaya çıkan detaylar ülke gündemini adeta çalkaladı. Kanıtlata göre genç kadın ölümünün ardından tecavüze uğradı. Yapılan DNA testi sonucunda ise genç kadına tecavüz eden kişinin 37 yaşındaki Alexander isimli morg teknisyeni olduğu belirlendi.

MORGDA SADECE ONA TECAVÜZ ETMİŞ

Morgda kanıtlar bulunana kadar çalışmaya devam eden tecavüzcünün sadece Rus aktris Oksana Aplekaeva'ya tecavüz ettiği, diğer cesetlere ise dokunmadığı da belirlendi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, genç kadının cesedine tecavüz eden morg görevlisi ceza almadan da kurtulabilir. Çünkü Rus kanunlarında bu tür olaylar ile mücadele hakkında bir madde bulunmuyor. Diğer yandan Rus polisi, morg görevlisinin cinayetle bir ilgisi olmadığını da açıkladı. Katil hala bulunamazken, genç kadının hareket halindeki bir araçtan atıldığı ihtimali üzerinde de duruluyor.