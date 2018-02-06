Terör örgütü PYD/PKK, 'dayanışma' adı altında Suriye'nin çeşitli bölgelerinden topladığı sivillerin arasına yerleştirdiği 500 teröristi Afrin’e soktu. ABD askeri ise önünden geçen terör konvoyuna göz yumdu.

Terör örgütü PYD/PKK, "sivillerin dayanışma ziyareti" maskesi ile Suriye'nin Haseke ve Aynularab gibi bölgelerinden topladığı sivillerin arasında 500 kadar teröristi Afrin’e soktu. Bölgeden gelen fotoğraflarda ABD askerlerinin terör konvoyuna seyirci kalması da dikkatlerden kaçmadı.

SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANDILAR

Geçtiğimiz hafta, terör örgütü PYD/PKK, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceği açıklamıştı. İşgal ettiği bölgeye Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden topladığı sivilleri aralarına karıştırdığı 500 teröristle birlikte Afrin’e ulaştırdı.

EN AZ 2 BİN KİŞİLİK KONVOY

Yüzlerce otobüsten ve en az 2 bin kişiden oluşan konvoy, adeta YPG şovuna dönüştü. Konvoy, Beşar Esad rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin’e ulaştı. Afrin içindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre teröristler, konvoyun arasında ağır silahları da taşıdı. İddiaya göre konvoya katılanlardan bir kısmı gönüllüyken, bir kısmı da PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den oluşuyordu.

ABD ASKERLERİ SADECE İZLEDİ

Bölgeden gelen en dikkat çekici fotoğraf ise terör konvoyu önlerinden geçip giderken, ABD askerlerinin ise sadece izlemesi oldu. Bu görüntüler, başından bu yana YPG’ye ABD tarafından verilen desteğin bir kez daha kanıtlanması oldu.