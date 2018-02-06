Tayvan’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem otelleri ve binaları yerle bir etti. İşte detaylar…

Alınan bilgilere göre, Tayvan’da meyana gelen ve 6.4 şiddetinde olduğu belirtilen büyük deprem otelleri ve binaları yerle bir etti. Depremle ilgili açıklama yapan ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, depremin yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Tayvan’da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem otelleri ve binaları yerle bir ederken ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nden yapılan açıklamalarda, deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi. Merkez üssü Tayvan olan depremin Hualian Kentine 21.4, Yilan Kentine 66.8 ve Puli Kentine 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiği tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Tayvan'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan bilanço dehşete düşürdü. Depremden gelen görüntüler yaşanan facianın boyutunu gösterdi. Birçok bina ve otelin yıkıldığı görülen gdepremde çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, yaşanan büyük deprem sonrasında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 100'e yakın kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Alınan diğer bilgilerde, depremin gece saatlerinde saatler 23.50'yi gösterirken yaşandığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, yaralananların ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.