Sosyal medya hesaplarında sık sık kara propaganda yapmak için sahte veya montajlı fotoğraflar kullanan terör örgütleri bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kullanmak istedi ancak oyunları kısa sürede bozuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Türkiye kararlılıkla yürürken bölgede bozguna uğrayan terör örgütleri köşeye sıkıştıkça sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapmaya devam ediyor.

HER GÜN BAŞKA BİR YALAN ORTAYA ATIYORLAR

Afrin’de TSK ve ÖSO birliklerinin ortak operasyonlarıyla birçok stratejik noktayı kaybeden ve köşeye sıkışan PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’lı terör yandaşları sosyal medya hesaplarından kara propagandalarına devam ediyor. Terör yandaşları bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kullanarak insanların akıllarıyla oynamak istedi ancak oyunları hemen ortaya çıktı.

ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

Bu kez de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını kullanan terör yandaşları, Türk bayrağı altında görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını montajladı. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye tarafından Bayırbucak Türkmenlerine gönderilen yardım esnasında çekilen bu kareyi montajlayarak kullanmaya çalışan terör yandaşlarının foyası kısa sürede ortaya çıktı. Sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başlanan bu fotoğrafın terör yandaşlarının kara propagandası olduğu hızla yayıldı. Terör yandaşlarının yaptığı bu tür yalan fotoğraf paylaşımları sık sık sosyal medyada dolaşıyor.