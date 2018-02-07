İstanbul Beylikdüzü’nde engelli küçük kız, uyuyakaldığı serviste unutuldu. Çevredeki duyarlı vatandaşlar durumu fark edince, küçük kız 45 dakika beklediği servis aracından kurtarıldı. Bu sırada servis hostesinin çok korktuğu ve gözyaşlarına boğulduğu dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Beylikdüzü’nde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma Zehra isimli küçük çocuk, ailesi tarafından okul servisin bindirildi. Okula ulaşan serviste tüm öğrenciler inerken, küçük kız araçtan inmedi ve servis hostesi de durumu fark etmedi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Park halindeki aracın içerisinde bir kız çocuğunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 45 dakika boyunca aracın içerisinde mahsur kaldığı belirlenen çocuk, Servis şoförüne haber verilmesiyle araçtan çıkarıldı.

UYUYA KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri ihbar üzerine geldikleri olay yerinde durumu çocuğun ailesine de bildirdi. Aile, paniğe kapılarak hemen olay yerine geldi. Annenin çok korktuğu görülürken, servisten indirilen çocuğuna uzun süre sarıldı. Bu sırada olay yerine gelen servis hostesi ise korkudan gözyaşlarına boğuldu.

FACİA OLABİLİRDİ

Aile, kendilerinden özür dileyen servis şoförü ve hostesinden şikayetçi olmadı. Daha önce Türkiye’nin bir çok yerinde benzer olaylar yaşanmıştı. İzmir’de servis aracında sıcak havada uzun süre mahsur kalan 3 yaşındaki Alperen ise hayatını kaybetmişti.