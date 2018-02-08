Hürriyet yazarı Ayşe Arman tarafından kaleme alınan köşe yazısı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ayşe Arman köşe yazısında 49 yaşındaki bir kadının hastanede anestezi aldığı sırada uğradığı cinsel tacizi anlattı. Yazısının başlığında "Yuh artık! Anestezi esnasında cinsel tacize uğradı" ifadelerini kullanan Ayşe Arman’ın yazdıkları dehşete düşürdü.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman köşe yazısında tacize uğrayan kadın ile yaptığı röportaja da yazısında yer verdi. İnanılmaz olayın her satırı hayrete düşürürken, Ayşe Arman da yaşadığı şoku “Yani pes! Ve çüş!”, “Gerçekten inanılır gibi değil...” ifadeleri ile gösterdi.

4 YILDIR HUKUK SAVAŞI VERİYOR

Hastanede spinal anestezi esnasında cinsel tacize uğradığını iddia eden 49 yaşındaki Filiz Erdem, 4 yıldan bu yana hukuk savaşı veriyor. Kendi halinde, tesettürlü bir ev hanımı olan Filiz hanımın iki oğlu bir de torunu bulunuyor. Hastanede başına gelen olayı unutmayı değil, savaşmayı seçen Filiz hanım, kendi başına gelen olayın mutlaka başka kadınların başına da geldiğini, bu sapık adamların cezalarını çekmeleri için susmayacağını söyledi.

SANIK İKİ YIL CEZA ALDI

49 yaşındaki Filiz Erdem’i taciz ettiği iddiası ile yargılanan sanık Sanık Ali Çavuşoğlu mahkeme tarafından iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın bir üst mahkemeye itiraz ettiği öğrenilirken, oradan gelen karara Filiz Erdem de itiraz edecek.

OLAY NASIL OLDU?

Filiz Hanım, başından geçen olayı şu şekilde anlattı;

Daha önce iki defa ameliyat geçirdiğini söyleyen Filiz Hanım, ilk defa spinal anesteziyle ameliyat olduğunu söyledi. Anestezi doktorunun kendisine anestezi hakkında bilgi verdiğini ve ardından kendisini taciz eden sapık adama seslendiğini söyleyen Filiz Hanım, sapıktan kendisini konumlandırmasını istediğini söyledi. Daha sonra gereken konuma geldiğini ve doktorun arkasından iğneyi yaptığını söyleyen Filiz Hanım, bu sırada sapık adamın cinsel organını dizinde hissettiğini, kendisini çekmek istediğini ancak, doktorun kıpırdamaması konusunda uyardığını söyledi. Adamın nefesinin bile hızlandığını söyleyen Filiz Hanım, beline iğne yapılırken bu sapığın tatmin olduğunu öne sürdü.