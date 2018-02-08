Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, ABD tarafından Suriye’de kurulan güvenlik bölgesinin DEAŞ’lı teröristlerin Esad güçlerinden saklanması için kullanıldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan adeta kriz çıkaracak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD tarafından Suriye’de kurulan güvenlik bölgesinin DEAŞ’lı teröristleri Esad güçlerinden gizlemek için kullanıldığını belirterek gündemi salladı.

'SURİYE'NİN EKONOMİK VARLIKLARINI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR'

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de yaptığı son eylemlerin bölgedeki terör örgütü DEAŞ'la savaşmak olmadığı ve bunun yalnızca Suriye'nin ekonomik varlıklarını ele geçirmek amaçlı olduğu belirtildi. ABD'nin bölgede DEAŞ'lı teröristlerin Esad güçlerinden saklanmasına yardımcı olunduğu belirtilirken ayrıca yapılan açıklamalarda, ABD tarafından kurulan Tanf Kırsalı'ndaki 55 kilometrelik güvenlik bölgesinin DEAŞ'ın militanları tarafından kullanıldığı belirtildi.

'MEYDAN OKUMA'

DEAŞ militanlarının bu güvenlik bölgesinde Esad güçlerinden saklanma, bu bölgede gruplaşma ve alandaki çöl bölgelerine yeniden sızma amacıyla silahlanma imkanı bulduğu belirtilirken ABD'nin Suriye'de bulunan askerlerinin Suriye toprak bütünlüğünün korunmasına karşı ciddi bir meydan okuma olduğu da aktarıldı.

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