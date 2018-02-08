İstanbul Maltepe’de bir adam kafe işletmecisi olan evli bir kadına çiçek gönderince kafe çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Kafede çalışan bir şahıs adamın üstüne tam 11 kurşun yağdırarak hastanelik etti.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Maltepe’de bir oto kiralama şirketi işlettiği öğrenilen M.T isimli adam kafe işlettiği öğrenilen H.Y isimli kadına çiçek gönderdi. Evli kadına çiçek göndermesiyle saldırıya uğrayan adamın bir kafe çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenildi.

11 KURŞUNLA HASTANELİK ETTİ

Dün akşam saatlerinde kafe işletmecisi kadına çiçek göndermesiyle kafenin otoparkında kafede çalışan şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan M.T’nin darp edildikten sonra 11 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Kafe çalışanı M.A’nın tabancasından çıkan kurşun M.T’nin önce bacağına isabet etti. Olay yerinden sekerek uzaklaşmaya çalışan adam yere yığılırken üzerine ateş yağmaya devam etti. Hastaneye kaldırılan adama tam 11 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

DURUMU CİDDİ

Silahlı saldırgan ve beraberindekiler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken hastaneye kaldırılan M.T’nin acilen tedavisine başlandığı ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri kadının işlettiği kafede çalışan ve M.T’yi darp ederek üzerine kurşun yağdıran şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.