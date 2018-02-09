Türkiye’nin gözü Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuna çevrilmişken acı haber Hakkari Çukurca’dan geldi. PKK’lı teröristlerin Hakkari Çukurca’da bulunan Zer Tepe üs bölgesine düzenledikleri roketatarlı saldırı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu.

Alınan son dakika bilgisinde Hakkari Çukurca ilçesinde yer alan Zer Tepe üs bölgesinde PKK’lı teröristlerin bugün öğle saatleri sıralarında düzenledikleri roketatarlı saldırı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu.

HAİNLER IRAK’IN KUZEYİNDEN SALDIRDILAR

PKK’lı hainlerin saldırısından alınan diğer bilgilere göre, öğle saatleri itibari ile Irak’ın Kuzeyinden düzenlenen saldırı sonucunda sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında söz konusu bölgeye takviye güvenlik ekipleri sevk edilirken PKK’lı hainlerin saldırısına anında karşılık verildi. Bölgede PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve operasyonun tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

AFRİN'DEN DE ACI HABER GELMİŞTİ

Öte yandan 21 gündür Afrin'de teröristlere karşı devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamındagüvenlik güçlerinin teröristlerle girdiği çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu haberi alınmıştı. Çatışmada şehit olan askerimizin isminin Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu olduğu açıklanmıştı. Şehidimizin cenazesi memleketi Hatay'da binlerin katılımıyla toprağa verildi.

TUZAKLANMIŞ ARAÇ BULUNDU

Aynı zamanda Hakkari Çukurca ilçesinde İl Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'nın ağaçlar arasına gizlediği ve bombalı eylemlerde kullanılacağı düşünülen tuzaklanmış bir araç ele geçirildiği öğrenildi. Araç ekipler tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilirken gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 6 kişinin gözaltınaalındığı belirtildi.