Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir son dakika açıklaması yaparak, FETÖ, PKK ve DEAŞ’tan tutuklu bulunanların sayısını açıkladı. Gül açıklamasında bugün itibari ile 10 Bin 79 kişinin PKK’dan, 38 Bin 470 kişinin FETÖ’den, Bin 354 kişinin ise DEAŞ’tan tutuklu bulunduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yargı Teşkilatı Toplantısı”’na katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, FETÖ, PKK ve DEAŞ’tan hükümlü bulunanların sayısını da bu toplantıda açıkladı.

FETÖ’DEN TUTUKLU BULUNANLARIN SAYISI: 38 BİN 470

Toplantıda konuşan Bakan Gül, bugün itibari ile FETÖ’den tutuklu bulunanların sayısının 38 bin 470 olduğunu açıkladı. PKK’dan hükümlü bulunanların sayısının ise 10 bin 79 olduğunu açıklayan Bakan Gül, bin 354 kişinin ise DEAŞ’tan hükümlü olduğunu söyledi. Artık bu toplantının geleneksel bir hal aldığını dile getiren Bakan Gül, yargı teşkilatının sorunlarının masaya daha iyi yatırılması için bu toplantının önemine dikkat çekti.

“YARGIYA FETÖ MÜDAHALESİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Gül konu hakkında yaptığı açıklamada, FETÖ’nün yargının işleyişine yaptığı müdahale nedeniyle vatandaşların yargıya olan güvenini tahrip ettiğini, şimdi asıl amacın bu güveni yeniden kazanmak olduğunu söyledi. Bakan Gül, "Adalet mülkün temelidir" sözünün sadece adliye duvarlarında kalmaması gerektiğini belirterek, bu yüreği hem akla hem de yüreğe kazımak gerektiğini, devletin bekasının ancak adaletle mümkün olduğunu söyledi.