Alınan son dakika bilgisinde Afrin'de TSK'ya ait bir atak helikopterinin düşmesi sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında TSK'ya ait olan bi atak helikopterinin düşmesi sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLADI

Suriye'nin Afrin kentinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında alınan son dakika bilgisinde TSK'ya ait bir atak helikopterinin düştüğü ve ilk belirlemelere göre 2 askerimizin şehit olduğu belirtildi. Duyuruyu Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

20 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı operasyonu kapsamında son yapılan açıklamalarda 1141 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamada ise Afrin'de TSK'ya ait bir atak helikopterinin düştüğü ve 2 ehidimiz olduğu aktarılmıştı. Helikopterin teröristlerin açtığı ateş sonucunda düştüğü iddia edildi ancak Başbakan Binali Yıldırım bu konu hakkında elimizde bir delil yok dedi. Düşen helikopterle ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini belirten Yıldırım, şehit düşen askerlerimizin ailelerine ve Türk milletine basağlığı diledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Afrin'de düşen ve içinde 2 askerimizin şehit olduğu helikopterle ilgili açıklama yapan TSK, düşen helikoptrle ilgili teknik heyetin gerekli olan incelemeleri başlattığını belirtti.