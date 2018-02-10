Afrin’de başlatlan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bugün öğle saatlerinden sonra TSK’ya ait olan bir atak helikopterinin düşmesi sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu haberi verilmişti. Şehit olan 2 askerimizde birinin kimliği belli oldu.

Suriye’nin Afrin kentinde Ocak ayında başlatılan ve TSK ile ÖSO birliklerinin beraber yürüttükleri Zeytin Dalı operasyonundan bugün bir acı haber daha geldi. Bölgede devam eden operasyonlar sırasında bugün öğle saatlerinde TSK’ya ait olan bir atak helikopterinin düştüğü ve içinde bulunan 2 askerimizin şehit olduğu belirtildi. Şehitlerimizden birinin kimliğinin belli olduğu öğrenildi.

ATEŞ KIRIKKALE’YE DÜŞTÜ

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından devam eden Zeytin Dalı operasyonundan bugün gelen acı haberde şehit ateşinin Kırıkkale’ye düştüğü öğrenildi. Düşen helikopterde bulunan 2 askerden biri olan Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

ACI HABER ASKERİ GÖREVLİLERLE VERİLDİ

Afrin’de teröristlere karşı devam ettirilen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bugün saat 13.00 sularında düşen atak helikopteri içinde bulunan ve şehit düşen 32 yaşındaki Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un Kırıkkale’de yaşayan ailesine acı haber askeri yetkililer eşliğinde verildi. Oğullarının şehadet haberini alan aile gözyaşlarına boğulurken şehit anne ve babası aldıkları acı haber sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un oturduğu ev ve mahalle dev Türk bayraklarıyla donatıldı.