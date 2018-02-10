Alınan son dakika bilgisinde Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan ve yaralanan askerlerimiz olduğu aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Suriye'nin Afrin kentinde tüm hızıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonundan bugün art arda acı haberler geldi. Bölgeden alınan son dakika bilgisinde Afrin Cindere bölgesinde teröristler ve güvenlik güçlerimiz arasında çıkan çatışmada şehit ve yaralı askerlerimiz olduğu belirtilirken henüz sayı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

ATAK HELİKOPTERİ DÜŞMÜŞTÜ

Bugün Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında henüz nedeni kesin olarak belirlenemeyen bir şekilde TSK'ya ait olan bir atak helikopterinin düştüğü ve helikopter içinde bulunan 2 askerimizin şehit düştüğü kamuoyuyla paylaşılmıştı. Şehit olan askerlerimizden birinin kimliği belli olurken askerimizin Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu ve Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

TSK ve ÖSO birliklerinin hızla devam ettirdiği Afrin Zeytin Dalı operasyonunda acı haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bölgeden alınan son bilgilerde bugün öğle saatlerinde düşen atak helikopterindeki şehit sayısı 2 olarak belirtilmişti. Bunun hemen ardından alınan acı haberde Afrin Cinderesi bölgesinde PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda 3 askerimizin şehit düştüğü aktarıldı. Acı haberler Türkiye'nin yüreğini yakarken bir başka aktarılan bilgide bölgede yaşanan başka bir çatışmada ise 2 askerimizin şehit olduğu bilgisi verildi.

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