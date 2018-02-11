Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak tarihinde Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 22. gününde şehit olan 11 askerimizden biri olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın Afrin’e giderken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Sarıaslan görüntülerde "Allah'ın izniyle oraya girip alıp ve geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'nin Afrin kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda dün gelen acı haberlerle Türkiye’nin yüreği yandı. Şehit askerlerimizden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın harekatın 3. gününde Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde Mehmetçikler, "Düğüne gidiyoruz" demiş, onların bu sözleri uzun süre gündemde kalmıştı. O gün röportaj veren askerlerden biri de dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’dı.

ŞEHİDİN CENAZESİ ADIYAMAN’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehidin ailesinin Gaziantep’te yaşadığı öğrenilirken, cenazesi ise bugün Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek. Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın 23 Ocak tarihinde birliği ile birlikte harekata katılmak için Hatay'dan Suriye'ye geçtiği öğrenildi. Şehidin Suriye’ye geçerken çekilen görüntüleri ise yürek yaktı.

"ORAYA GİRİP ALIP VE GELECEĞİZ İNŞALLAH"

23 Ocak günü Harekatın 3. gününde komandolar röportaj vermiş ve "Düğüne gidiyoruz" demişti. Türkiye’nin gündeminde uzun süre konuşulan bu görüntülerde röportaj veren askerlerden birinin dün şehit olan Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan olduğu anlaşıldı. Şehit Sarıaslan röportajında, "Tüm Türkiye'ye selam olsun buradan. Allah'ın izniyle oraya girip alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o görüntüler;