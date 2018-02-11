Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında dün askerlerimizin şehit edildiği Cinderesi bölgesinde toplamda 380 teröristin köşeye sıkıştırıldığı ve özel kuvvetlerin bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin'de PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında dün askerlerimizin şehit edildiği Afrin Cinderesi bölgesinde 380 teröristin köşeye sıkıştırıldığı ve özel kuvvetlerin bölgede operasyon başlattığı öğrenildi.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Dün Türkiye'yi derinden sarsan şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından Afrin Cinderesi bölgesinde geniş öaplı operasyon başlatılmıştı. Bugün sabah saatleri itibariyle bölgeye gelen özel kuvvetler de bölgedeki operasyonlara dahil oldu ve askerlerimizin şehit edildiği Cinderesi bölgesinde sıkıştırılan 380 terörist için operasyona başladı.

380 KİŞİLİK TERÖRİST GRUP SIKIŞTIRILDI

Alınan bilgilere göre, bölgede 380 terörist grubun toplamda 220 hane olan iki köyde köşeye sıkıştırıldığı bilgisi verildi. Bölgede örgütün olası takviye yolları olduğu belirlenen iki güzergahında kapatılarak önlemlerin alındığı belirtildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün sabah saatlerinde Afrin Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili verilen son bilgilerde, 23 gündür devam eden operasyon kapsamında bölgede, toplamda 1266 teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

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