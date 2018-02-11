Adana’da çatıda yer alan küçük bir odada sevgilisiyle tartışan genç kızın bağırışları polisi alarma geçirdi. Polis çatıda tartışan iki sevgiliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay, Adana Seyhan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sevgili oldukları öğrenilen iki genç bir evin çatısında bulunan küçük bir oda içinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce genç kız çığlık atmaya başladı. Çatıdan gelen çığlık sesleri paniğe yol açarken olay yerine polis çağırıldı.

KADINA ŞİDDET UYGLANIYOR SANMIŞLAR

19 yaşında olan S. isimli genç kız ve sevgilisi M. çatıda bulunan küçük odada oturdukları sıralarda aniden henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde tartışmaya başladı. İki sevgilinin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay kontrolden çıktı. Kavga anında genç kızın sinirlenerek çığlık atmaya başlaması çevredeki vatandaşlar korkuttu. Vatandaşlar bir kadına şiddet uygulandığını düşünerek olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çığlık seslerinin geldiği evin çatısına çıktığında iki sevgili ile karşılaştı. Polisi gördükten sonra ağlamaya başlayan genç kıza kendisinin orada zorla tutulup tutulmadığı soruldu. Ağlamaya devam eden genç kızın cevabı, ‘Öyle bir şey yok. Sadece sevgiliyiz. Tartıştık’ oldu.

GENÇ KIZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Polisin gençlere soru sorduğu sıralarda çatıya gelen ve M. isimli şahsın ablası olduğu öğrenilen kadın kardeşine bağırarak o kızın buraya gelmemesi gerektiğini defalarca söylediğini ancak kardeşinin sürekli kızı getirdiğini söyledi. Polis daha sonra genç kızı olay yerinden alarak ailesine teslim etmek ve ifadesini almak üzere karakola götürdü.