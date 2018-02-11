Alınan son dakika bilgisinde ABD jetlerinin Suriye’nin en büyük petrol sahası olan Deyrizor’da gerçekleştirdiği operasyon sonucunda jetlerin YPG’li teröristleri vurduğu ve 300’e yakın teröristin öldüğü öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deyrizor bölgesinde YPG'nin konuşlandığı alan ABD jetleri tarafından vuruldu. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylı bilgi verilmezken ABD'nin operasyonu yanlış koordinatlar ile gerçekleştirdiği ve terör örgütü PKK, YPG ve PYD'li 300 teröristin öldüğü bilgisi verildi.

300 TERÖRİST ÖLDÜ

ABD'nin bugüne kadar müttefik olarak belirttiği ve birlikte operasyonlar düzenlediği YPG'nin konuşlandığı Deyrizor bölgesine düzenlediği saldırıda kafalar karıştı. Ancak gerçek çok geçmeden belli oldu ve ABD jetlerinin yanlış korrdinatlar sonucunda YPG'li teröristleri vurduğu öğrenildi. ABD uçaklarının vurduğu Deynizor bölgesinde 300 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Bilindiği gibi ABD ve YPG Suriye'de DEAŞ'a karşı başlayan operasyonlarda ilk günden bu yana hep el ele operasyonlara devam ediyordu. Suriye'nin en büyük ve önemli petrol sahası olan Deyrizor'da hakimiyet artması sonucunda durumlar farklı şekilde ilerlemeye başlamış ve bölgedeki petrolün sahipliği kavgası hem Rusya hem ABD hem YPG hem de İran arasında sürmeye devam etmiştir.