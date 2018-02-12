İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam trafiğinin yoğun olduğu saatte bir kişi eylem yapmaya başladı. Gazi olduğunu ve dolandırıldığını iddia eden kişi, aracını köprüde durdurarak havaya ateş açtı. Köprü trafiğe kapatılırken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde panik anları yaşandı. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen bir kişi, aracını köprüye çekti. Kısa süre sonra da havaya ateş açıldı. Köprüde trafik tamamen dururken, olay yerine polis ekipleri de geldi.

TERÖR OLAYLARINI PROTESTO ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Bu akşam saat 18.50 sularında, aracı ile köprüye gelen bir kişi, yolu kapatacak şekilde aracını durdurduktan sonra eylem yapmaya başladı. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen ve terör olaylarını protesto ettiği iddia edilen kişi, havaya ateş açınca büyük panik yaşandı. Silahlı şahsı ikna etmek için olay yerine polis ekipleri geldi ve ikna çabaları hala sürüyor.

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