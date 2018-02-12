ABD terör örgütü PKK ve PYD’ye DEAŞ’la mücadele kapsamında 2019 yılı için toplamda 550 milyon dolar bütçe ayırdı. 2019 yılı için ayrılan bütçe ABD Dışişleri Bakanlığı Pentagon tarafından açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pentagon’dan yapılan son açıklamada, 2019 yılı için ayrılan bütçe tasarısında DEAŞ’la mücadele kapsamında PKK ve PYD’ye 550 milyon dolar ayırdığı belirtildi.

2019 YILI İÇİN SAYI ARTTI

Bilindiği gibi Suriye’de DEAŞ’a karşı PKK ve PYD ile iş birliği içinde ilerliyordu. Son dönemlerde meydana gelen bölgede üstünlük kurma çabaları sonucunda bazı olumsuzluklar yaşansa da ABD Dışişleri Bakanlığı Pentagon’dan yapılan son açıklamada, 2019 mali yılı için ayrılan bütçede sayıyı arttırdığı öğrenildi. Bu bağlamda, 2018 mali yılı bütçesinde PKK ve PYD’nin de aralarında bulunduğu Suriye’deki ortaklarına 500 milyon dolar ayıran ABD, 2019 mali yılı bütçesinde ise bu sayıyı 550 milyon dolara çıkarttığı öğrenildi.

PKK İÇİN FON AYIRDILAR

Ayrıca ABD öncülüğünde olan koalisyon grubunun SDG kamuflajı altındaki PKK’ya ayrıyeten fon ayırdığı ortaya çıktı.

ABD YANLIŞLIKLA YPG’Yİ VURMUŞTU

Suriye’nin en büyük petrol sahasının bulunduğu bölgede hava koordinatlarında yaşanan yanlışlık sonucunda ABD jetleri dün YPG’li teröristleri vurmuş ve alınan bilgilerde saldırı sonucunda 300’e yakın teröristin öldüğü belirtilmişti. Saldırının ardından yapılan açıklamalarda ABD jetlerinin yanlış koordinatlar sebebiyle YPG’yi vurduğu doğrulanmıştı.