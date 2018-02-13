Edirne’de bulunan Meriç Nehri üzerinden kaçan olarak Yunanistan geçmek isteyenlerin botu nehirde alabora oldu ve botta bulunan 10 kişi nehirde gözden kayboldu. İşte detaylar…

Edirne’den son dakika haberi! Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturmakta olan Meriç Nehri’nde büyük bir facia yaşandı. Kaçak göçmenler Meriç Nehri üzerinden bir bot ile Yunanistan’a geçmek istediler. Ancak zaman zaman yağmurun da yağdığı bölgede su seviyesi yükselen nehirde göçmenlerin botu alabora oldu ve bot nehirde devrildi.

10 KİŞİ KAYIP

Yunanistan’a bot ile Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak geçmek isteyen göçmenlerin botunun askeri bölgede alabora olması sonrasında ise bir kadının çığlıklarını duyan askerler hemen bölgeye kurtarma ekiplerini çağırdılar. Alınan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine intikal eden AFAD ekipleri Zodyak bot ile bölgede aramalara başladı ve bazı kıyafet malzemeleri bulundu. akıntıya kapıldığı düşünülen 10 kişinin ise bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...