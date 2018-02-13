Türkiye ve Yunanistan arasında Kardak krizi giderek büyüyor. Kriz tırmanırken, AB’de tarafını seçti ve üyeliği bulunan Yunanistan’dan yana oldu.

Dün gece, Bodrum açıklarında bulunan Kardak kayalıklarında Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan kriz giderek büyür. Bugün saat 14.30 sularında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha kayalıklara geldi. Şuan itibari ile bölgede 11 tane Türk deniz aracı ve 8 tane de Yunan sahil güvenlik botu bulunuyor.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTLARI KARDAK’A YÖNELDİ

Bugün saat 14.45’te Yunanistan'ın Leros Adası'ndan 2 Zodyak bot Kardak Kayalıklarının yakınına geldi. Bot içerisinde silahlı Yunan askerlerinin olduğu görüldü. Yunan botu, Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçerek, İstanköy Adası'na ulaştı. Bu gelişme üzerine Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak kayalıklarına hareket etti. Bazı anlarda Türk ve Yunan botlarının arasındaki mesafenin 80- 100 metreye kadar düştüğü de görüldü.

AB, KARDAK KRİZİNDE TARAFINI SEÇTİ

Bugün bir açıklama yapan AB, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı iki ülkeyi de uyardı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada özellikle Türkiye’ye uyarı yapılarak, iki komşuluk ilişkilerini zedeleyecek eylemlerden uzak durulması istendi. Türkiye’yi küstahça uyaran AB, "Kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin Avrupa Birliği Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiği" yönünde açıklamalarda bulundu.