Adana’da bir gün arayla gelen silah seslerinin ardından maskeli saldırganların bir ticari aracın içinde pompalı tüfekle ateş açtığı öğrenildi. Saldırganların dün gece açtığı ateş sonucunda bir gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana’da iki gündür art arda gelen silah seslerinin arkasından maskeli saldırganlar çıktı. Kar maskeli kimliği belirsiz kişilerin ticari bir araçtan pompalı tüfekle açtıkları ateş sonucunda 28 yaşındaki Serhat Demir isimli bir gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İKİ GÜN ARAYLA SİLAH SESLERİ

Alınan bilgilere göre, dün gece plakası alınamayan ticari bir araç içinden maskeli şahıslar tarafından açılan ateş sonucunda 28 yaşındaki Serhat Demir vurularak hayatını kaybetti. Ertesi gün aynı kişiler tarafından yine ateş açıldığı öğrenildi. 01 ZU 736 plakalı aracını bir şans oyunu bayisine park eden gençlerin aracına 2 maskeli şahıs tarafından 4 el ateş edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir gün arayla yine bir ticari araç içinden açılan ateş sonucunda cadde üzerinde yürüyen Serhat Demir yaralandı. Vücuduna isabet eden mermi ve saçmalar sonucunda ağır yaralandığı kaydedilen gencin kanlar içinde yere yığıldığı öğrenildi. Saldırganlar araçla olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 28 yaşındaki Serhat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.