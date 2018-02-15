﻿ Son Dakika! Afrin'de Teröristlerle Sıcak Çatışma: 7 Askerimiz Yaralı

Son Dakika! Afrin'de Teröristlerle Sıcak Çatışma: 7 Askerimiz Yaralı

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 7 askerimizin yaralandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, bölgede art arda iki çatışma çıktığı belirtildi.

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Son Dakika! Afrin'de Teröristlerle Sıcak Çatışma: 7 Askerimiz Yaralı
Son Dakika! Afrin'de Teröristlerle Sıcak Çatışma: 7 Askerimiz Yaralı Tarih: 2018-02-15 Saat: 22:09:41
Güncelleme : 2018-02-15 22:09:41

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 7 askerimizin yaralandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, bölgede art arda iki çatışma çıktığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı oğerasyonu kapsamında bugün bölgedeki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'lı teröristlerle art arda yaşanan iki sıcak çatışma sonucunda 7 askerimizin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki son durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son dakika olarak paylaşılırken yaralı askerlerimizin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar Geliyor...

Son dakika Afrin Zeytin Dalı TSK ÖSO Suriye
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