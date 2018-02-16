İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağı, kısa süre sonra düştü. TSK son dakika açıklaması yaparak, uçakta bulunan iki pilotun şehit olduğunu duyurdu. Uçağın tecrübe uçuşu amacı ile havalandığı, ancak kısa süre sonra düştüğü bildirildi. Havacılık konusunda uzman isim Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada, TSK’nın “Tecrübe uçuşu” ifadesine dikkat çekerek, bunun en zor uçuşlardan biri olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri son dakika açıklamasında, İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan tecrübe uçuşu amacı ile '16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da havalanan eğitim uçağının düştüğünü belirtti. Uçakla 10.49 sularında irtibatın kesildiğinin belirtildiği açıklamada, hemen arama kurtarma çalışmalarına başlandığı ve havaalanının 3 km kuzeyinde uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi. TSK açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda iki pilotun naaşına ulaşıldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasının devamında, Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgede olay inceleme faaliyetlerinin başladığı da duyuruldu.