Kocaeli’de yaklaşık 43 gündür kayıp olan Ecem’i katleden cani üvey baba her şeyi tek tek anlattı. Genç kızı nereye gömdüğünü itiraf eden cani üvey baba herkesin kanını dondurdu.

17 yaşında olan Ecem Balcı, Kocaeli’de evinden ayrıldıktan sonra 43 boyunca haber alınamamıştı. Genç kızın cansız bedeni Gölcük’e bağlı bir köyde gömülü olarak bulundu.

ANNESİ İNTİHAR ETMİŞTİ

5 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 43 sonra ormanlık bir alanda gömülü olarak bulunmuştu. Kızları kaybolan aile polis ehaber vermiş ve kızlarının bulunması için beklemeye başlamıştı. Polis her yerde genç Ecem’i ararken Ecem’in annesi Esra Ercömert, bıraktığı bir not sonrasında kayalıklardan atlayarak intihar etmişti.

ÜVEY BABA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ecem’in kaybolması ve annesinin intiharından sonra soruşturma daha da derinleştirilirken polis ekipleri anne Esra Ercömert’in imam nikahlı ikinci eşi Süleyman K.’nın evinde arama yapmıştı. Yapılan aramada adamın evinde uyuşturucu ve tarihi serler bulunmuştu. Genç kızın kaybolmasıyla ilgisi olduğundan şüphelenen üvey baba polise verdiği ifadede her şeyi itiraf etti. İşlediği cinayeti itiraf eden üvey baba genç kızı nereye gömdüğünü itiraf etti. Adamın verdiği ifade sonrasında tarif ettiği bölgede başlatılan inceleme sonucunda 17 yaşındaki Ecem’in cansız bedeni ormanlık alanda gömülü halde bulundu.