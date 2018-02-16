﻿ Flaş! FETÖ’nün Medya Davasında Karar Verildi, İşte O Gazetecilere Verilen Cezalar

Flaş! FETÖ’nün Medya Davasında Karar Verildi, İşte O Gazetecilere Verilen Cezalar

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada karar çıktı. Dava kapsamında tutukluluklar devam eden Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan başta olmak üzere 6 sanık için müebbet hapis cezası verildi.

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Flaş! FETÖ’nün Medya Davasında Karar Verildi, İşte O Gazetecilere Verilen Cezalar
Flaş! FETÖ’nün Medya Davasında Karar Verildi, İşte O Gazetecilere Verilen Cezalar Tarih: 2018-02-16 Saat: 16:53:50
Güncelleme : 2018-02-16 16:53:50

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada karar çıktı. Dava kapsamında tutukluluklar devam eden Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan başta olmak üzere 6 sanık için müebbet hapis cezası verildi.

FETÖPYD’nin medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava bugün sonuçlandı. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminden önceden haberdar oldukları iddia edilen gazeteciler Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan dahil tutuklu bulunan 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MEDYA DAVASI KARARA BAĞLANDI

Başlatılan soruşturma ve açılan dava kapsamında tutuklu bulunan sanıkların davası bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binada gazetecilere yönelik karar verildi. 

ÇOK KONUŞULAN O İSİMLERE MÜEBBET CEZASI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖPYD medya yapılanması davasında tutuklu bulunan sanıklar gazeteci Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği açıklandı. Mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar arasında yer alan gazeteci Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan, soruşturmanın başladığı ilk andan itibaren çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Söz konusu gazetecilerin FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yapmak istediği hain darbe girişiminden haberdar oldukları belirtilmişti.

 

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