Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde patlama yaşandığı ve 2 polisimizin yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar…

Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü mühimmat deposunda gece saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 2 polisimizin yaralandığı ve yaralanan polislerimizin olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MÜHİMMAT DEPOSU PATLADI

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde gece saatlerinde meydana gelen patlamanın mühimmat deposunda yaşandığı bilgisi paylaşılırken patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

2 POLİS MEMURU YARALI

Yaşanan patlama sebebiyle 2 polis memurunun yaralandığı ve yaralı polislerin olay yerine gönderilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Polislerin tedavi altına alındığı ve yaralı polislerin sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri mühimmat deposundaki patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.

YARALI POLİSLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Mühimmat deposunda meydana gelen patlamadayaralanan polislerin isimleri açıklandı. Patlamada yaralanan polis ekiplerinin 23 yaşındaki özel harekat polisi Aykan K. ve 27 yaşındaki Salih Y. olduğu belirlendi. Ayrıca 2 polisimizin yaralandığı patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken yapılan ilk incelemelerde patlamanın terör saldırısıyla ilgisi olmadığı da belirlendi.

MALATYA EMNİYET MÜDÜRÜ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Yaşanan korkutan patlamadan sonra hastaneye kaldırılan polisleri Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Polisleri ziyaret eden Urhal, yaralanan polislerimizin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

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