İstanbul Zeytinburnu’nda okuldan eve dönen üniversite öğrencisi genç bir kızı takip eden tacizci, genç kız apartmana girdiği sırada ona arkasından saldırdı. Genç kızın çığlık seslerini komşularının duyup dışarı çıkmasının ardından ise tacizci kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İşte detaylar…

İstanbul’un Zeytinburnu semtinde oturan ve üniversite öğrencisi olan 19 yaşındaki E.Ö, dersinin bitmesinin ardından eve dönmek için tramvaya bindi. Tramvaydan inen genç kız ise eve giderken, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs onu takip etmeye başladı. Genç kız ise apartmana girdiği esnada tacizci de arkasından girdi ve bir anda ona saldırdı. O sırada ise E.Ö çığlık atmaya başlayınca seslerini duyan komşuları hemen dışarıya çıktı ve tacizci ise onların çıktığını görünce kaçarak gözden kayboldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Apartman sakinleri ise o anlarda ne olduğunu öğrenmek için genç kızın yanına geldiğinde olayı öğrendiler ve kaçan tacizciyi kovalamaya başladılar. Ama tacizci sapık ise sokağın da kalabalık olmasından faydalanarak izini kaybettirdi. Tacizcinin ise genç kızı takip ettiği anlar ve apartmandan kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşadığı olay sonrasında büyük bir şok yaşayan ve hemen durumu ailesine anlatan E.Ö isimli genç kız, daha sonra ise karakola giderek yaşadığı olayı anlattı ve tacizci hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını incelemek için çalışma başlattı ve saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.