﻿ Şanlıurfa'da Zırhlı Araç Sel Sularına Kapılarak Devrildi: 2 Asker Kayıp

Şanlıurfa'da Zırhlı Araç Sel Sularına Kapılarak Devrildi: 2 Asker Kayıp

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dün gece nöbet değişimi için yola çıkan 4 askerin içerisinde bulunduğu zırhlı askeri araç, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 asker kendi imkanları ile çıkarken, 2 asker ise sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp askerlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da Zırhlı Araç Sel Sularına Kapılarak Devrildi: 2 Asker Kayıp
Şanlıurfa'da Zırhlı Araç Sel Sularına Kapılarak Devrildi: 2 Asker Kayıp Tarih: 2018-02-18 Saat: 13:27:34
Güncelleme : 2018-02-18 13:27:34

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dün gece nöbet değişimi için yola çıkan 4 askerin içerisinde bulunduğu zırhlı askeri araç, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 asker kendi imkanları ile çıkarken, 2 asker ise sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp askerlerin bulunması için çalışma başlatıldı. 

Dün gece, nöbet değişimi için 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 4üncü Bölük’ten Yeşiltepe Karakolu’na gitmek için yola çıkan 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı araç, Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi’nde sel sularına kapılarak devrildi. Askeri araç içerisinde bulunan 2 asker kendi imkanları ile kurtuldu, ancak diğer 2 asker sel sularına kapılarak kayboldu. 

NÖBET DEĞİŞİMİNE GELMEYİNCE FARK EDİLDİ
Askeri aracın sel sularına kapıldığı, askerlerin nöbet değişimine gitmemesi üzerine fark edildi. Hemen bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, bölgeye Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği öğrenildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaşanan vahim olay hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

 

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