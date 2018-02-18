Türkiye’de oyuncu ve şarkıcıların askerliklerini nerede yaptıkları merak konusu oluyor. Bir çok ünlü isim, hatta bir çok Türk Vatandaşı askerliğini bedelli olarak yaparken Elin Oğlu programı ile tanınan ve artık Türkiye’de yaşamaya başlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşı olması ve 2010 yılında askerliğini yapmış olması şaşkınlık yarattı.

ATV’de ekranlara gelen Elin Oğlu” programıyla tanınan, yakışıklılığı ile bir anda genç kızların sevgilisi haline gelen Rus oyuncu Andrey Polyanin’in Türk vatandaşı olduğu ve askerliğini yaptığı ortaya çıktı. Rus oyuncu Andrey Polyanin’in 2010 yılında askerliğini İstanbul’da yaparken çekilen fotoğrafları da sosyal medyayı çalkaladı.

“TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM”

Polyanin, askerlik hizmetini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamladı. Son dönemlerde Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yapan Rus oyuncu, ikinci vatanının Türkiye olduğunu ve hiç düşünmeden yine cepheye gidip Mehmetçik’le omuz omuza savaşacağını söyledi.

ANTALYA’DA YAŞAMAYA BAŞLADI

Ailesi emekli oluktan sonra Antalya’ya yerleşince Türkiye serüveni başlayan Andrey Polyanin, Türkiye’de de oyunculu yapmaya devam etti. Daha önce “Kalk Gidelim” dizisi ve “Kırımlı” filminde rol alan Andrey Polyanin’in asıl tanındığı program ise ATV’de yayınlanan Elin Oğlu oldu.