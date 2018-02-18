Ülkemizde, serviste çocuk unutulması felaketlerinden sonra benzer bir haber de Rusya’dan geldi. Rusya’da kreşin bahçesinde unutulan 3 yaşındaki minik çocuk donarak hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova kentinde Cuma günü yaşanan olay, ülkede şok etkisi yarattı. 3 yaşındaki Zahra Rzayevas isimli kız çocuğu, bahçede arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra dışarıda kaldı. Öğretmen küçük çocuğun dışarıda kaldığını fark etmeyince, talihsiz çocuk eksi beş derece soğukta donarak can verdi.

2 SAAT BOYUNCA SOĞUKTA KALDI

Küçük kızın dışarıda unutulduğu kreş çalışanları tarafından ancak 2 saat sonra fark edilebildi. Bahçede yapılan aramalarda talihsiz çocuk bir kar yığının arkasında donmuş olarak bulundu. Yaşanan korkunç olay hakkında Rusya'da ki ağır suçlar birimi tarafından soruşturma başlatılırken, öğretmen ve kreş çalışanlarının ifadesinin alındığı öğrenildi.

OKUL YÖNETİMİ KABUL ETMEDİ

Büyük bir acı yaşayan küçük çocuğun anne ve babası olay hakkında konuşamazken, ailenin bir yakını, okul yönetimi ile görüştüklerini ve küçük kızın dışarıda unutulduğunu kabul etmediklerini söyledi. Ailenin yakını, olayın aslının soruşturma birimi tarafından ortaya çıkarılacağını dile getirdi.

MÜDAHALEDE GEÇ KALINDI

Kreşten bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise kreş çalışanları, küçük kızı kar yığınının içinde bularak hemen duruma müdahale etti, ancak kız tepki vermedi. Bunun üzerine kreşe ambulans çağırıldı fakat, çocuk hayatını kaybetmişti.