Reuters haber ajansının duyurduğu bilgilerde, Esad rejim güçlerinin terör örgütü PKK ve PYD ile anlaşma yaptığı ve anlaşma kapsamında Suriye Ordusunun Afrin’e gireceği iddia edildi.

Reuters haber ajansı yaptığı son bilgilendirmede gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı da ortaya attı. Habere göre, Esad rejim güçlerinin terör örgütü PKK ve PYD ile anlaşma sağladığı ve bu anlaşma kapsamında Suriye ordusunun Afrin’e gireceği öne sürüldü.

SURİYE ORDUSU AFRİN’E Mİ GİRİYOR?

Esad rejim güçlerinin terör örgütü PKK ve PYD ile yaptığı iddia edilen anlaşma kapsamında Suriye ordusunun Afrin’e giriş yapacağı iddiaları ortada dolaşmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin operasyonlarına devam ettiği Afrin’e gireceği iddia edilen Suriye ordusu ile ilgili henüz net bir bilgi alınmadı.

ESAD YAKINLIĞIYLA BİLİNEN HABER SİTESİ DOĞRULADI

Diğer yandan Suriye’nin Devlet Başkanı olan Beşar Esad’a olan yakınlığıyla bilinen Lübnan Al Masdar New sitesi de ortaya atılan Suriye ordusu Afrin’e girecek iddialarını doğrulayan paylaşımlarda bulundu.

TSK VE ÖSO BÖLGEDE

Suriye ordusunun terör örgütü PKK ve PYD ile yapılan anlaşma sonrasında Afrin’e gireceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken 28 Ocak 2018 tarihinden itibaren Zeytin Dalı adıyla operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun bölgedeki konumunun ne olacağı sorulmaya başlandı.