Almanya’da garajda park halinde olan arabalarının içinde cinsel ilişkiye giren çift havanın soğuk olmasından dolayı arabanın kaloriferini açtı ve zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Almanya’da cinsel ilişkiye giren bir çiftin başına geldi. Garajda park halinde olan arabalarının içinde ilişkiye giren 39 ve 44 yaşlarında olan çift havanın soğuk olmasından dolayı aracın kaloriferini açtı. Motoru çalıştıran çiftin bir süre sonra araç içinde cesetleri bulundu.

EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Ticari araçları içinde cinsel ilişkiye giren çiftin başına gelenler polis tarafından bir kaza olarak açıklandı. Bir garajda araç içinde çırılçıplak halde cesetleri bulunan çiftin üşüdükleri için arabanın motorunu çalıştırarak kaloriferleri açtıkları ve motoru çalışır halde bıraktıkları belirlendi. Çift cinsel ilişki sırasında motorun çalıştığını unuttu ve içeri dolan egzoz gazı çifti zehirleyerek ölümüne sebep oldu.

SAVCI OTOPSİ İSTEDİ

Kilitli bir garaj içindeki araçlarının içinde hayatını kaybeden çiftin cesetleri aileleri birkaç gündür çiftten haber alamayarak polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Kayıp olan çiftin araba içinde egzoz gazından zehirlendikleri şüphelenilirken çiftin ölüm sebebini saptamak için karbondioksit testi yapılacağı ve şimdiye kadar elde edilen tüm delillerin çiftin bir kaza sonucu öldüğünü gösterdiği belirtildi. Savcı ise ortadaki şüpheleri gidermek için otopsi yapılmasını istedi. Çiftin ölümü hakkında gerekli olan soruşturma devam ediyor.