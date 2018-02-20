Balıkesir’in Havran ilçesinde dün gece 2 yıl önce isteyip alamadığı kızın ailesinden 3 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan cani yakalandı. Soğuk kanlı katil, cinayetlerin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde dün gece katliam yaparak 3 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan katil zanlısı Ali Saral, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda Havran'ın Eseler Mahallesi girişinde yakalandı. Ali Saral’ın olayı gerçekleştirdikten sonra bir dağ evinde geceyi geçirdiği iddia edildi.

CİNAYETİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

26 yaşındaki Ali Saral, 2 yıl önce istediği kızı alamadığı için dün gece katliam yaptı. Genç kızın ailesi düğündeyken, evlerinin yakınında pusu kuran Saral, aile eve dönerken pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını. Cani, dehşet veren olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Canlı yayında katilin kan gölüne çevirdiği evden görüntüler de vardı.

3 YAŞINDAKİ YASİN’İN DURUMU AĞIR

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yasin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçmıştı. Bugün titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri caniyi Havran'ın Eseler Mahallesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı Ali Saral, jandarma karakoluna götürüldü. Olayda yaralanan 4 kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.