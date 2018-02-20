İngiltere’de yaşadıkları öğrenilen bir çift düğünlerinde fotoğraflarını çekmesi için anlaştığı bir adamla mahkemelik oldu. Düğünde gelin ve damadın değil gelinin nedimelerinin uygunsuz anlarını yakalayarak fotoğraflarını çeken adam çift ile mahkemelik oldu.

Olay, İngiltere’de bir düğünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Steph ve Paul Unwin çifti düğün günlerinde en özel anlarını fotoğraflaması için bir düğün fotoğrafçısı ile anlaştı. Düğün günlerinde fotoğrafçılarının kendi fotoğraflarını çektiğini sanan çift büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü fotoğrafçıları onların en özel anlarını fotoğraflamak yerine gelinin nedimelerinin uygunsuz anlarını yakalayarak onların fotoğraflarını çekti. Gelin ve damadın fotoğraflarını çekse de bu fotoğraflar bulanıktı.

KALÇALARI VE DEKOLTELERİNİ ÇEKMİŞ

Fotoğrafçının çektiği fotoğraflardan 96’sının gelinin nedimelerine ait olduğu ve bu fotoğraflarda nedimelerin kalçaları ve dekoltelerine yakın çekim yaptığı görüldü. Gelin ve damattan fotoğraf çekimi için 2 bin 900 lira para alan düğün fotoğrafçısı çifti büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Gördükleri skandal karşısında hemen mahkemeye koşan çift fotoğrafçıdan şikayetçi oldu. Mahkemeye başvuran çift mahkeme tarafından haklı bulundu. Düğün fotoğrafçısı ise kendisini savundu. Tüm suçlamaları reddeden fotoğrafçı, hayatının bir döneminin sona erdiğini söyleyerek, tüm gün yağmurlu havaya rağmen gelinin dış çekim istediğini söyledi. Ancak mahkeme fotoğrafçının savunmasını reddetti ve gelin ve damadın mağdur olduğunu savundu.