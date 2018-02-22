Ünlü şarkıcı Volkan Konak, İstanbul’da konser verdiği sıralarda bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırganın Volkan Konak’a ‘Sen Vatan hainisin’ diyerek bağırdığı ve iki el ateş açtığı öğrenildi. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Volkan Konak’a konser verdiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgilere göre, İstanbul Ataşehir’de bir barda konser veren ünlü şarkıcıya bir şahsın ‘Sen Vatan hainisin’ diyerek ateş açtığı öğrenildi.

ŞANS ESERİ YARALANMADI

Volkan Konak’ın saldırıyı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenilirken saldırganın silahından çıkan kurşunların tavana isabet ettiği öğrenildi.

KORUMALAR SALDIRGANI YAKALADI

Öte yandan alınan diğer bilgilerde, Volkan Konak’a konser verdiği sırada ateş açan silahlı saldırgan bar korumaları tarafından vurularak yakalandı.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 27 Şubat 1967 yılında dünyaya gelmiştir. Trabzon Maçka ilçesinde doğan Konak, Türk Halk Müziği’nin değerli sanatçıları arasındadır. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Maçka’da tamamlayan Konak, bunun ardından bir öğretmeninin kendisine verdiği destek ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi ve 1988 yılında buradan mezun oldu. İlk albümünü 1989 yılında çıkaran Volkan Konak, özellikle 1993 yılında çıkardığı ‘Efulim’ şarkısıyla oldukça büyük bir başarı yakaladı. Evli ve üç çocuk babası olan ünlü şarkıcı 2015 yılında ‘Manolya’ albümünü çıkararak yine adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com