Suriye asıllı olan boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ederek verdiği hediye ile adeta mest etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye asıllı boksör aynı zamanda da dünya şampiyonu olan Mahmut Ömer Manuel Charr’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. İlk kez dünya şampiyonluğu kazanan Suriyeli boksör Mahmut Ömer, kazandığı şampiyonluk kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

KEMERİN ÜZERİNDEKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Rus rakibi Alexander Ustinov’u yenerek dünya şampiyonu olan ve kemeri kazanan Mahmut Ömer’in Cumhurbaşkanı’na hediye ettiği kemerin üzerindeki önemli detayda dikkatlerden kaçmadı. Kemerin üzerinde boksör Muhammed Ali ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı yer alıyordu. Erdoğan’ın başarılı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr’ı Külliyesi’nde kabul ettiği anlara Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ta katıldı.

SURİYE HALKI İÇİN YAPILAN YARDIMLAR İÇİN HEDİYE ETMİŞ

İlk dünya şampiyonluğunu yaşayan boksör Mahmut Ömer, daha öncede yaptığı birçok açıklamada, Suriye halkına yardım elini uzatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına duyduğunu minneti dile getirirken Erdoğan’a takdim ettiği kemeri de bu yardımların karşılığında bir teşekkür amaçlı verdiğini söyledi. Karısı Türk olan ünlü boksörün, Türkiye’yi çok sevdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da uygun görürse Türk olmak istediğini dile getirdi. Boks kariyerini tamamlamasının hemen ardından İstanbul’a yerleşme planı olduğunu söyleyen boksör, hayatının geri kalan kısmını Türkiye’de geçirmek istediğini söyledi.