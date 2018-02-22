Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, ortaya ilginç bir iddia attı, sosyal medya yıkıldı. Sofuoğlu’nun "Google'ı kullanan, ilk icat eden kişinin Sultan Abdülhamid Han'dır" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen "Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı"nda konuşan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Osmanlı’nın tertemiz bir miras bıraktığını, ancak mirasyedi gibi bu özgeçmişin yırtılıp atıldığını söyledi.

“GOOGLE’I ABDÜLHAMİT HAN KURDU”

Sofuoğlu, "Google'ı kullanan, ilk icat eden kişinin Sultan Abdülhamid Han'dır" sözleri ile bugün sosyal medyaya damga vurdu. Abdülhamid Han'ın bir çok yere imkansızlıklardan dolayı gidemediğini söyleyen Sofuoğlu, gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek izlediğini ve oradan bir şey ürettiğini söyledi. Sofuoğlu, “Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır” derken, coğrafyanın bir kader olmadığını ve bir psikolojisi olduğunu söyledi. Sofuoğlu açıklamasının devamında, “Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Çünkü Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik.” ifadelerini kullandı.

“ABDÜLHAMİD HAN'I ANLAMAK BUGÜNÜ ANLAMAKTIR”

Konferansta konuşan Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, dedesini anlamanın bugünü de anlamak olduğunu söyledi. Osmanoğlu, Abdülhamid Han döneminde düşmanın nasıl hareket ettiğini ve saldırdığını anlamakla birlikte bugünün de anlaşılabileceğini belirterek, Abdülhamid Han'ı 100 sene sonra bile konuştuğumuzu ifade etti.