Konya’da lise öğrencisi olan bir kız çocuğu, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sevgili olduğu F.K ile onun evine yemek yemeye gitti ve F.K’nın tecavüzüne maruz kaldı. Bunun yanı sıra liseli kız, F.K’nın daha sonra da evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını ve zorla tecavüz ettiğini iddia etti. İşte detaylar…

Konya’da mide bulandıran olay! Konya’da lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki B.D, sosyal medya üzerinden F.K isimli 24 yaşındaki sağlık memuru ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra ise sevgili oldu. F.K ise bir süre sonra B.D’yi yemek yemeye evine davet etti ve iddialara göre genç kızı zorla evinde tecavüz etti. Olayın üzerinden 1.5 ay geçmesinin ardından ise F.K, B.D ile yeniden görüştü ve ona evlilik vaadi vererek kendisine güvenmesini istedi. Sonra da B.D istemese de yine onu zorla döverek tecavüz etti.

GELİNLİK DENEMİŞ

10 aylık devam eden ilişkinin ardından ise F.K, artık bu yükü kaldıramayacağını söyleyip B.D’den ayrılmak istediğini dile getirdi. F.K’nın evlilik vaatlerine inan genç kız ise kendisinden ayrılmanın şokunu daha fazla kaldıramayınca F.K hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Kendisini hem darp ettiği için hem de tecavüz ettiği için şikayetçi olan B.D, F.K ile sosyal medyadan tanıştığını ve daha sonra sevgili olduklarını belirtti. F.K’nın evine gittiklerinde ise kendisinin itiraz etmesine rağmen F.K’nın onunla zorla ilişkiye girdiğini ve daha sonra da evlilik vaadi vererek yine buluştuklarında kendisine zorla tecavüz ettiğini dile getirdi.

Olayla ilgili de soruşturma başladı.