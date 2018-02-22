Türkiye ve ABD arasında gerginlik henüz ortadan kalkmamışken ABD’nin YPG’li teröristlerin barındığı Suriye Menbiç ilçesinde onlarca militanın eğitildiği görüntüler ortaya çıktı.

ABD ve Türkiye arasında gerilim sürerken YPG’nin barındığı Menbiç ilçesinden gelen görüntüler teröristlerin ABD tarafından halen ilçede eğitildiği görülüyor.

YPG BAYRAKLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Akeri eğitimden geçen onlarca militanın görüldüğü karelerde YPG bayraklarının dikkatlerden kaçmadığı görülüyor.

MENBİÇ KONUSUNUN ELE ALINACAĞI BELİRTİLMİŞTİ

Geride bıraktığımız hafta Türkiye’Yİ ziyaret eden ABD’nin Dışişleri Bakanı olan Rex Tillerson Ankara ve Washington arasında ilk ele alınacak olan konunun Menbiç olacağını söylemişti. Ankara’nın isteği terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin hemen Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi olurken Washington’a gönderilen talepler arasında ABD ve Türk askerlerinin Menbiç’te birlikte konuşlanmaları da yer alıyor.

ABD KARŞI ÇIKMALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

ABD ve Türkiye arasında süregelen gerilime rağmen ABD’nin YPG ile iş birliği yapmaya devam ettiği görülüyor. Türkiye 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna hızla devam ederken TSK ve ÖSO birlikleri bölgede terör örgütlerine karşı mücadelesine devam ediyor. Öte yandan TSK ve ÖSO birliklerinin batı ve kuzey cephelerinde hatları birleştirdiği öğrenildi. Afrin’de git gide güç kaybeden terör örgütleri ise Menbiç üzerinde çok sayıda militanını operasyon bölgesine sevk etti.