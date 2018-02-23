Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalarda, İstanbulluların hafta sonunda tedbirli olmaları ve hafta sonu itibariyle sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Peki, hafta sonunda hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanacağını belirtirken İstanbul’da beklenen kar yağışının hafta sonu itibariyle soğukla birlikte kente giriş yapacağı belirtildi. Son günlerde yağışlı bir hava hakim olan İstanbul’da hafta sonu özellikle de Pazar günü kar yağışının beklendiği belirtildi.

EDİRNE VE KIRIKLARELİ’DEN GİRİŞ YAPACAK

Son günlerde yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olurken 25 Şubat 2018 Pazar günü itibari ile ilk olarak Edirne ve Kırıklareli’den giriş yapması beklenen kar yağışının İstanbul’un yüksek kesimlerinde de etkili olması bekleniyor.

HAFTA SONU SOĞUK GEÇECEK

Kar yağışı uyarılarının da geldiği İstanbul’da soğuk bir hafta sonu geçmesi beklenirken hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalarda, Edirne ve Kırıklaerli’de başlayacak olan kar yağışının İstanbul’un yüksek kesimlerinde de oldukça etkili şekilde kendini göstermesinin beklendiği ve vatandaşların uyarıldığı öğrenildi. Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, özellikle de kar yağışının görülme ihtimalinin yüksek olduğu Edirne ve Kırıklareli’deki vatandaşların kar yağışıyla beraber gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve sürücülerin tedbirli olmaları konularında uyarılar yapıldı.