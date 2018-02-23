Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin Mart ayında donacağını açıkladı. Avrupa’yı bugünden itibaren etkisi altına alması beklenen Sibirya soğuklarının Batı Trakya’dan yurda giriş yapacağı, ardından da İstanbul’a ulaşarak Mart ayında kar getireceği belirtildi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji’den yapılan son açıklamaya göre, Türkiye’yi Mart ayında soğuk hava ve kar bekliyor. Bu hafta sonundan itibaren Sibirya soğukları Avrupa’yı etkileyecek. Soğuk hava Türkiye’ye ise Mart ayında Batı Trakya’dan girecek ve İstanbul’da kar yağışına neden olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Avrupa’yı bu hafta etkisi altına alması beklenen Sibirya soğuklarının Türkiye'ye etkisi kısıtlı olacak. Batı Trakya, Marmara ve Ege bölgesi kısmen soğuk havadan etkilenecek.

AVRUPA BUZ TUTACAK

Önümüzdeki günlerde, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa’nın tamamını etkileyecek. Basınç kitlesi, ilerleyen günlerde başta Moskova olmak üzere Belarus Cumhuriyeti, Polonya ile Almanya'yı etkileyecek. Hava sıcaklıkları Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 15 dereceleri görecek. Avrupa’nın ardından Sibirya soğukları Türkiye'yi de etkisi altına almaya başlayacak.

TRAKYA HAFTA SONU KARLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesinde bu hafta sonu Trakya bölgesinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Bugünden itibaren Trakya bölgesinde sıcaklıklar düşecek ve Pazar günü kar yağışı başlayacak. Kar yağışı Edirne ve Kırklareli'nde Pazartesi gününe kadar sürecek. Tekirdağ’da ise aralıklarla yağmur beklenirken, hava sıcaklıkları ise sıcaklığının pazar günü 4-6 derecelere kadar düşecek.