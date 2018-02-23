Konya’da eşinin kendisini aldatmasından dolayı ve sevgilisi ile ev tutup orada yaşamasından dolayı yuvası dağılan genç kadın, çocuğu hastalandığı için eşinin sevgilisiyle kaldığı eve gitti ve burada çıkan tartışmada eşini bıçakladı. Hayatını kaybeden eşinin anne ve babası ise gelinlerinden şikayetçi olmadı. İşte detaylar…

Konya’da yaşayan Sevim Yıldırım H., Ali H. ile evlendi ve bir de çocuk sahibi oldular. Ancak bir süre sonra evliliklerinde şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı ve Ali H., başka bir kadın ile aşk yaşamaya başladı. Daha sonra da aşk yaşadığı kadına ev tutup onunla kalmaya başladı. Eşinin başka bir kadına ev tuttuğunu duyan Sevim Yıldırım H. ile eşi arasında ise bu sebeple tartışmalar çıktı ve iddialara göre de Ali H.’nin sevgilisi olan İzel isimli kadının Sevim Yıldırım H.’yi birkaç kez dövdüğü de iddia edildi.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİ VE KAYNANASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Geçtiğimiz 1 Temmuz 2017 yılında ise Sevim Yıldırım H. çocuğu hastalanınca eşinin sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve yardım istemeye gitti. O sırada ise kapıda eşiyle karşılaştı ve çıkan kavga eve kadar taşındı. Evde ise Sevim Yıldırım H., eşini bıçakladı ve eşi olay yerinde can verdi. Sevim Yıldırım H.’d gözaltına alınarak tutuklandı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davada ise Sevim Yıldırım H.’nin kayınpederi ve kayınvalidesi, çocuklarının kendilerine de son zamanlarda şiddet uyguladığını söyledi ve gelinlerine sahip çıktılar. Duruşmada ise Sevim Yıldırım H.’den şikayetçi olmadılar.