Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 35. gününde TSK’dan yapılan açıklamada, teröristlerden temizlenen bölgelerdeki halkın evlerine geri dönmeye başladığı belirtildi. İşte detaylar…

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 3. gününden müjdeli bir haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin teröristlerden temizlenen bölgelerdeki halkın evlerine geri dönmeye başladığı belirtildi.

‘AFRİN AFRİNLİLERİNDİR’

28 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’deki PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 35. gününde TSK’dan yapılan açıklamada, ‘Afrin Afrinlilerindir’ diyerek çıkılan bu yolda bölge halkının refah ve huzurunu sağlamak için mücadele edilen Afrin’de güvenlik güçleri tarafından teröristlerden temizlenen bölgelerdeki halkın evlerine güvenli şekilde geri döndükleri belirtildi. Öte yandan bölgedeki halkın gereken ihtiyaçlarının da TSK tarafından karşılandığı belirtildi.

KÖYLER TEK TEK TERÖRİSTLERİN ELİNDEN ALINIYOR

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında terör örgütlerinin elinde olan tüm köyler yapılan operasyonlarla tek tek temizleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında TSK ve ÖSO birliklerinin ortak çalışmalarıyla terör örgütlerinin işgali altında olan toplamda 101 nokta başarıyla teröristlerden temizlendi. Afrin Zeytin Dalı operasyonu bölge halkının huzur ve refahını sağlamak için tüm hızıyla devam ediyor.